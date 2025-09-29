Дэйна Уайт подтвердил увеличение выплат бойцам после рекордной сделки
Соглашение между UFC и Paramount было заключено на $7,7 млрд
Президент UFC Дейна Вайт в комментарии для портала Bloody Elbow подтвердил, что бойцы организации вскоре будут получать более высокие гонорары.
Это стало возможным после подписания семилетнего контракта с корпорацией Paramount на сумму 7,7 млрд долларов на трансляцию турниров лиги.
Я не могу сказать, что гонорары вырастут в полтора, два или три раза. Но они станут значительно лучше. Можно ли будет назвать их более справедливыми? Безусловно.
