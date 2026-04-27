Денис Седашов

Бывшие чемпионы мира Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) подпишут контракт на проведение боя, который станет одной из главных событий года в мире бокса.

Промоутер Спенсер Браун подтвердил, что Цыганский король уже поставил свою подпись под соглашением. Сейчас стороны работают над техническими вопросами. Слова приводит talkSPORT.

Мы уже подписали контракт, подписали все необходимые бумаги. На самом деле Тайсон довольно долго не выходил на ринг. Таким образом, мы, наверное, хотели бы провести еще один бой до того, как встретиться с Джошуа. Если сделать это в июле, то противостояние с Энтони состоится в ноябре или декабре. Поэтому действовать надо быстро. Спенсер Браун

Предварительной датой мегафайта называют конец 2026 года.

