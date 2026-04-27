Владимир Кириченко

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа, сообщил, что обладатель титулов WBA, WBC и IBF Александр Усик помог убедить Эй Джея провести разминку перед мегабоем с Тайсоном Фьюри.

По словам Хирна, украинский боксер, в команде которого тренируется Джошуа, сыграл важную роль в планировании ближайших боев британца. Цитирует промоутера boxingnewsonline.net.

«Здесь многое исходило от Александра Усика, он был частью этих разговоров. А разговоры были такими: безусловно, Джошуа нужно провести бой-возвращение. Вероятно, он бы смог заработать больше денег, если бы сразу вышел на бой с Фьюри. Но команда Джошуа сказала: «Ни за что. Нам нужно быть готовыми на 100 процентов, когда мы будем сражаться с Тайсоном Фьюри».

