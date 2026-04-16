Джошуа: «Бой с Фьюри может стать разминкой для меня»
Эй Джей высмеял форму соотечественника в его последнем поединке
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) заявил о готовности провести бой против своего соотечественника Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО). Британец отметил, что его уверенность возросла после просмотра последнего выступления «Цыганского короля» против арсланбека махмудова. Слова приводит The Ring.
Турку нужно кое-что добавить, а потом посмотрим, что будет в следующем месяце. После того, что я увидел в бою Фьюри — Махмудов, поединок с Тайсоном может стать разминкой для меня. И чувствую, что готов. Хочу сломать ему челюсть.
Напомним, что 11 апреля Фьюри победил махмудова единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в Лондоне.
