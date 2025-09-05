Владимир Кириченко

Катерина Толстікова, диетолог абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), в интервью YouTube-каналу Экономическая правда рассказала о своей ценовой политике.

Сколько стоит сотрудничество с Александром? Это десятки тысяч долларов или более высокие цены?

«Если честно, у меня стоимость услуг для спортсменов осталась на уровне 2019 года».

Почему так?

«Я не знаю. Мне просто нравится с ними работать, и они являются моими постоянными пациентами. У меня нет такого, что если это какая-то величина, например, то нужно стоимость ставить другую. Для меня все люди в первую очередь люди и пациенты.

А так как у нас сложились классные отношения, постоянные отношения, дружеские, и мне нравится там работать и нравится коллектив, то это мое мнение и решение – не менять ничего.

Поэтому это даже дешевле, чем сейчас у меня стоит консультация. Но мысли и слухи об этом есть – они ходят, что я заработала не знаю сколько. На самом деле, если бы это было так – наверное, я бы уже купила себе дом, квартиру или еще что-то. Или, может быть, просто проинвестировала бы в какой-то новый продукт.

На данный момент такого нет. Он является таким же обычным пациентом, как и все другие пациенты, которые у меня когда-либо были, и поэтому у меня стоимость услуг для них осталась такой же».

Ранее стало известно, проведет ли Усик еще один бой в 2025 году.