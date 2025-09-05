Диетолог Усика ответила, сколько стоит сотрудничество с лидером хевивейта
Катерина Толстикова – о работе со звездным боксером
около 2 часов назад
Катерина Толстікова, диетолог абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), в интервью YouTube-каналу Экономическая правда рассказала о своей ценовой политике.
Сколько стоит сотрудничество с Александром? Это десятки тысяч долларов или более высокие цены?
«Если честно, у меня стоимость услуг для спортсменов осталась на уровне 2019 года».
Почему так?
«Я не знаю. Мне просто нравится с ними работать, и они являются моими постоянными пациентами. У меня нет такого, что если это какая-то величина, например, то нужно стоимость ставить другую. Для меня все люди в первую очередь люди и пациенты.
А так как у нас сложились классные отношения, постоянные отношения, дружеские, и мне нравится там работать и нравится коллектив, то это мое мнение и решение – не менять ничего.
Поэтому это даже дешевле, чем сейчас у меня стоит консультация. Но мысли и слухи об этом есть – они ходят, что я заработала не знаю сколько. На самом деле, если бы это было так – наверное, я бы уже купила себе дом, квартиру или еще что-то. Или, может быть, просто проинвестировала бы в какой-то новый продукт.
На данный момент такого нет. Он является таким же обычным пациентом, как и все другие пациенты, которые у меня когда-либо были, и поэтому у меня стоимость услуг для них осталась такой же».
Ранее стало известно, проведет ли Усик еще один бой в 2025 году.
Поделиться