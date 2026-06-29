Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика (25-0, 16 КО), для Sky Sports прокомментировал решение своего клиента освободить титулы, которыми он владел.

«Теперь он хочет сам решить, какой будет последняя глава его карьеры, а не позволять обстоятельствам или обязательным защите титула принимать это решение за него.

Он сознательно решил освободить свои чемпионские пояса, чтобы вдохнуть новую жизнь в тяжелый вес, дать новым чемпионам возможность проявить себя и содействовать развитию этого вида спорта.

Я считаю, что Александр достиг почти всего, чего можно достичь в боксе. Он уже обеспечил себе место в истории как абсолютный чемпион в двух весовых категориях.

Мы предпочитаем двигаться шаг за шагом. В данный момент все наше внимание сосредоточено на следующем вызове. Когда Александр почувствует, что пришло время, он сам примет это решение. Он заслужил право решать, когда и как закрыть эту главу».