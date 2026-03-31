«Я бы организовал этот бой прямо сейчас»: Фрэнк Уоррен — о поединке Итаумы против Усика
Промоутер уверен, что Уэмбли будет заполнен на 100%
около 2 часов назад
Промоутер британского тяжеловеса Мозеса Итаума (14-0, 12 KO) Фрэнк Уоррен выразил намерение провести бой своего подопечного против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова приводит Ring Magazine.
Глава Queensberry Promotions считает, что такой бой способен собрать стадион Уэмбли и привлечь рекордную аудиторию.
Мне нравится Алекс. Посмотрите на него и на пояса, которые у него есть. Посмотрите на его послужной список. В следующий раз он будет драться с кикбоксером за деньги в Египте, и удачи ему. Вы не думаете, что мы бы заполнили Уэмбли до отказа, если бы там был бой Мозеса и Усика? Мы бы заполнили его пять или шесть раз прямо сейчас, и количество платных трансляций взлетело бы до небес. Я очень осторожен в том, что делаю с бойцами, как вы знаете, но да, я бы организовал этот бой прямо сейчас. Стиль определяет бой. У него молодость, скорость. Алекс — великий боец. Я думаю, этот молодой человек — что-то особенное.
Итаума брутально нокаутировал Франклина на шоу в Манчестере.
