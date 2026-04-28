«Незначительное преимущество»: Нганну определился, на кого ставит в битве Джошуа и Фьюри
Бой состоится осенью
Бывший обладатель титула UFC в тяжелом весе Франсис Нганну сделал свой прогноз на ожидаемое противостояние между звездами мирового бокса — Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Слова приводит Fight News.
Камерунский боец считает фаворитом Цыганского короля, отмечая его уникальные навыки в боях с классическими боксерами.
Если мне придется отдать кому-то предпочтение, то оно будет незначительным. Я выберу Фьюри, потому что он очень ловкий. Тайсон очень хорош с профессиональными боксерами. Он не понимает только, как иметь дело с соперником, который не является профи-боксером.
Напомним, что мегафайт британских супертяжеловесов запланирован на четвертый квартал 2026 года. Точная дата поединка будет объявлена позже.
