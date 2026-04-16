Звёздный промоутер Эдди Хирн для Ring Magazine поделился впечатлением от тренировочного лагеря обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжёлом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Я видел его тренировочный лагерь. Я разговаривал с Турки Аль Аш-Шейхом и Ричардом Шафером, и они говорили о Канело. Четыре или пять лет назад Канело задавал стандарты тренировочных лагерей. Его тренировочный лагерь – это доисторическая эпоха по сравнению с тем, что я видел в Валенсии. Так что эти вещи постоянно развиваются.

Кстати, Канело очень усердно тренируется, но есть более высокие уровни, и вы понимаете, почему у Усика такая выносливость. Тот факт, что у него могут быть проблемы против Энтони Джошуа после девяти раундов в реванше, а затем с 10-го по 12-й просто нажать на газ и показать великолепное выступление.

Я думаю, что он сверхчеловек. У него есть дар от Бога с точки зрения его таланта, но то, как он работает, это феноменально. И я думаю, что это просто выведет Эй Джея на другой уровень. Просто тренировки в такой среде с ним очень помогают».