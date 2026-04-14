Денис Седашов

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) на пресс-конференции перед боем с Рико Верхувеном поделился мыслями о роли спорта в своей жизни.

По словам Усика, именно благодаря профессиональному рингу ему удалось сформировать свою команду и найти верных друзей. Несмотря на статус легенды мирового спорта, Александр отметил, что истинные ценности для него находятся за пределами бокса.

Слушайте, я больше бокса люблю свою жену. Это первое. Я люблю бокс, потому что это инструмент. Бог дал мне шанс. Бокс помог мне найти друзей, команду, многих людей, с кем мы дружим, помогаем друг другу. Бокс для меня – это инструмент. Бокс – это замечательно, но я люблю жизнь. Жизнь – это чудесно. Александр Усик

Бой запланирован на 23 мая в Гизе (Египет).

Усик и Верхувен провели первую битву взглядов перед боем в Египте.