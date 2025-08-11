Денис Седашов

Двое японских боксеров в суперлегком весе Шеги Котари и в легком весе Хиромаса Уракава — умерли с разницей в один день после тяжёлых травм, полученных во время поединков на одном турнире в зале Коракуэн.

Котари, который завершил бой вничью с Ямато Хатой, после боя потерял сознание и умер 8 августа в 22:59 из-за субдуральной гематомы — скопления крови между мозгом и черепом.

Уракава получил травму в поединке против Ёдзи Сайто, который закончился его техническим нокаутом в восьмом раунде.

По данным Всемирной боксёрской организации (WBO), он умер от травм, полученных в бою, всего через несколько дней после смерти Котари.

Президент WBO Маурисио Сулейман выразил соболезнования семьям погибших и боксёрскому сообществу Японии, подчеркнув необходимость усилить меры безопасности в боксе и внедрить программы профилактики.

