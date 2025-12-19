«У ринге может выиграть кто угодно»: Экс-тренер Пола — о бое с Джошуа
Бывший тренер видеоблогера не исключает сенсацию
около 11 часов назад
Бывший наставник Джейка Пола (12-1, 7 KO) Би Джей Флорес поделился мнением о возможном результате поединка между блогером и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), не исключая громкой сенсации.
В интервью Fight Hub TV Флорес, который работал с Полом на начальном этапе его карьеры в течение двух лет, подчеркнул, что в тяжелом весе результат боя не всегда можно предсказать.
Я не берусь гарантировать победителя. Это сверхтяжелая категория — здесь может выиграть кто угодно. Джошуа значительно опытнее, он сражался с более сильными соперниками и имеет более солидное резюме. Но в итоге обоим придется выйти на ринг, и в конкретный вечер все может решиться в пользу любого.
