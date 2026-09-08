Денис Седашов

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Дэниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) заявил, что его победа над Филипом Хрговичем (21-1, 16 КО) была недооценена спортивным сообществом.

Дюбуа победил Хрговича в июне 2024 года техническим нокаутом в восьмом раунде, завоевав титул временного чемпиона IBF. Слова приводит Ring Magazine.

Я чувствовал силу духа, которую он проявил в бою с Итаумой, но я немного его сломал. Думаю, он хотел уйти. Он хотел уйти от меня. Не думаю, что мне отдают должное за эту победу, но теперь вы видите разницу, не так ли? Даниэль Дюбуа

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