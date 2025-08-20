Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон не желает видеть Мозеса Итауму (13-0, 11 KO) в ринге с Александром Усиком (24-0, 15 KO) в следующем поединке. Слова британца приводит fightnews.info:

Я считаю, что Итаума, вероятно, продвигается очень быстро. Он показал очень опытное выступление далеко не по его годам. Теперь говорят о его поединке с Усиком. Давайте не будем спешить. У Усика осталось всего несколько боев. Если вы посмотрите на восходящих супертяжеловесов, то у Итаумы много возможностей. Я думаю, что он может зачистить дивизион.

Фабио Уордли или Фрейзер Кларк – это хорошие домашние бои. Нужно проводить домашние поединки, чтобы увеличить свою фан-базу. У Итаумы и так постоянно растет фан-база, но думаю, что я поступил бы так. Не спешите драться с Усиком, потому что Итаума со временем станет еще лучше. Так зачем проводить бой с ним сейчас? Стань немного лучше, а уже потом дерись с ним.