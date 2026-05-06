Кто первым дрогнул? Уордли и Дюбуа провели напряженную битву взглядов
Бой состоится 9 мая
14 минут назад
Владелец титула WBO в супертяжелом весе Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) и эксчемпион мира Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) провели дуэль взглядов накануне поединка. Встреча состоялась сразу после открытых тренировок боксеров в Манчестере.
Во время процедуры Дюбуа выглядел более напряженным и в итоге первым отвел взгляд, тогда как Вордли сохранял полное спокойствие.
Бой между британскими тяжеловесами состоится в эту субботу, 9 мая.
