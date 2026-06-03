Денис Седашов

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик (25-0, 16 КО) прошел пик своей карьеры. К такому выводу британский боксер пришел после поединка украинца против кикбоксера Рико Верхувена (1-1, 1 КО). Слова приводит Fight News.

Дюбуа отметил, что саму встречу не смотрел, а узнал только итоговый результат.

Усик хорошо выступил, не так ли? Это то, что я слышал. Лично я не смотрел бой. Почему? Не знаю. Я просто посмотрел результат на следующий день. Я имею в виду, что кикбоксер против боксёра – я не воспринимаю это слишком серьезно. Но Усик выступил хорошо. Остались ли его лучшие годы позади? Возможно. Я считаю, что да. Он немного намучился, но одержал победу. Посмотрим. Даніель Дюбуа

Напомним, Александр Усик одержал победу над Рико Верхувеном техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего организаторы и промоутеры шоу раскритиковали действия рефери на ринге.