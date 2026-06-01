Бывший чемпион Glory в тяжелом весе, нидерландец Рико Верхувен (1-1, 1 КО), поделился мыслями о возможном втором бою с непобежденным экс-абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО). Кикбоксер выразил уверенность, что сможет повторить успешное выступление на ринге против украинца. Слова приводит Sky Sports.

Не от меня зависит, с кем я буду драться дальше. Это зависит от организаторов. С кем они хотят меня видеть в бою? Я готов драться с кем угодно.

Я, безусловно, наносил ему удары в разные части тела, особенно в корпус. Не настолько сильно, чтобы он не смог продолжать бой, но на следующий день он их почувствовал. Я показал лишь некоторый арсенал своих навыков. Есть много способов, которыми мы можем победить Усика. Реванш снова станет для него сюрпризом.