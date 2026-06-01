Денис Седашев

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) на YouTube-канале talkSPORT Boxing заявил о готовности провести третий бой против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика (25-0, 16 КО). Британский боксер подчеркнул, что его главной целью остается статус абсолютного чемпиона мира.

В интервью Дюбуа рассказал о своих амбициях и объяснил, почему возможный реванш с украинцем будет иметь другой сценарий:

[Моя найбільша мрія —] об'єднати всі пояси. Быть абсолютным чемпионом. Собрать их все. Я уже почувствовал этот вкус, и теперь нам просто нужно собрать все вместе, закрыть некоторые пробелы и просто стать совершенным бойцом. [Потенційний бій з Усиком?] Да. Кто бы это ни был, я должен разобраться с ним. Думаю, мы просто закроем некоторые недостатки, которые были в прошлый раз. Так что, думаю, я буду совсем новым, совершенным бойцом, и я просто стремлюсь его победить. Вот и всё. Победить его и забрать пояса. Даниэль Дюбуа

Напомним, Александр Усик и Даниэль Дюбуа уже дважды встречались на ринге. В августе 2023 года украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде, а затем защитил свои титулы и в повторном противостоянии.

