Британский тяжеловес Даниель Дюбуа (22-3, 21 КО) проанализировал поражение от Александра Усика (24-0, 15 КО) и рассказал о настройке на будущий бой против Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО). Слова приводит The Ring.

Боксер назвал украинца лучшим бойцом поколения и заявил о полном перезагрузке тренировочного процесса.

Это одна из тех ситуаций. Это как завершение отношений – ты знаешь, что чувствуешь, когда они заканчиваются. Но я хочу вернуть свою девушку. Ты делаешь ошибки, отношения не складываются, и тогда надо начинать все с начала. Думаю, я дрался против лучшего бойца своего поколения, поэтому я не расстроен или что-то в этом роде – я просто думаю о том, как двигаться дальше, и о многих личных вещах. Мне нужно вернуться к основам и начать заново.

Чувствую, что в этот раз мы все сделаем правильно – с тренировками и с тем, как все будет выстроено. У меня есть такое ощущение. Это процесс, и, честно говоря, я сразу вернулся к работе, думая, кто будет следующим, следя за супертяжелым дивизионом и определяя, кто станет следующим соперником. Я рад, что у меня есть эта возможность.

Бой с Уордли – это мой шанс от Бога. Он дал мне эту возможность, и я не могу подвести ни себя, ни свою команду. Сейчас время копнуть глубже, чем когда-либо прежде.