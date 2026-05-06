Забарний в запасе. Стартовые составы Бавария — ПСЖ
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
около 2 часов назад
Бавария и ПСЖ объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Украинский защитник парижан Илья Забарный начнет поединок на скамье запасных.
Стартовые составы команд:
Бавария: Нойер, Станишич, Упамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Диас, Кейн
ПСЖ: Сафонов, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Дуе, Дембеле, Кварацхелия
Напоминаем, первая встреча команд в Париже завершилась результативной победой ПСЖ со счетом 5:4.
Поединок пройдет на стадионе Альянц-Арена. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция запланирована на платформе MEGOGO.
