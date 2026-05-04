Усик потерял корону Р4Р. The Ring назвал нового лучшего боксера мира
Рейтинг возглавил японец Наоя Иноуэ
40 минут назад
Журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров планеты независимо от весовой категории (P4P).
Украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) потерял статус лидера списка, опустившись на вторую позицию. Новым первым номером стал абсолютный чемпион во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО), который недавно победил Дзунто Накадани (32-1, 24 КО).
Также в топ-5 произошли изменения: американец Давид Бенавидес (32-0, 25 КО) поднялся на две позиции и занимает пятое место.
Рейтинг P4P от The Ring:
1. Наоя Иноуэ
2. Александр Усик
3. Шакур Стивенсон
4. Джесси Родригес
5. Давид Бенавидес
6. Дмитрий Бивол
7. Дзунто Накадани
8. Девин Хейни
9. Оскар Колласо
10. Эмануэль Наваррете
