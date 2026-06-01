Кличко — о бое Усик — Кабайель: «Интересный поединок»
Владимир отметил крепкую немецкую школу бокса потенциального соперника украинца
около 4 часов назадПодписаться в
Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко поделился мыслями о возможном поединке между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (25-0, 16 КО) и временным чемпионом по версии WBC Агитом Кабайелем (25-0, 16 КО). Слова приводит ua.tribuna.com.
Очень интересно. Я немного слышал о Кабаэле, я просто этим не занимался. С 2022 года немного отошел от спорта. Но то, что я слышал и видел – он действительно крепкий боксер с корнями из Курдистана. Это северный Ирак и немецкое гражданство. Живет в Германии, родился в Германии. У него, типа, немецкая техника бокса. Мощный – ни разу не проигрывал.
Напомним, на шоу в Гизе Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.
Верховен после боя с Усиком: «Все, чего я хочу — это извинения».