Денис Седашов

Голландский кикбоксер Рико Верховен (1-1, 1 КО) поделился мнением о судейских записках в поединке против чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) и сообщил о подаче апелляции. Слова приводит The Ariel Helwani Show.

Боец считает, что выигрывал поединок по очкам до одиннадцатого раунда. При этом Верховен отметил, что целью апелляции является не изменение результата, а получение извинений от официальных лиц.

Ну, где-то 8 – 2. Я думаю, я проиграл примерно два раунда. Когда я смотрю на судейские записки по некоторым раундам, где они посчитали, что я их проиграл... Я такой: «Но ведь он даже не дотронулся до меня. Ну, или, возможно, попал раз или два, а я провел четыре, пять, шесть ударов. Как я мог проиграть эти раунды?». Я этого не понимаю. Но, как я уже сказал, я не судья, поэтому трудно оценивать чисто со своей точки зрения. Это просто мое чувство и то, как я это вижу. Но, опять же, я только захожу в бокс, для меня все это ново. Это новый мир, и я просто получаю удовольствие от процесса. И если быть честным, я подал апелляцию. И на самом деле... я понимаю твой следующий вопрос: «А чего ты вообще стремишься достичь этой апелляцией?». Если честно, все, чего я действительно хочу — это извинения. Типа: «Слушай, нам жаль, все должно было пойти иначе». И все. Рико Верховен

Напомним, что в Гизе Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

