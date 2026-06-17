Владимир Кириченко

Бывший претендент на титул в тяжелом весе британец Дерек Чисора (36-14, 23 КО) в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в его категории украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) может согласиться на бой против обязательного претендента по версии WBC немца Агита Кабайела (27-0, 19 КО).

Однако Чисора убежден, что для организации этого поединка промоутер Кабайела Фрэнк Уоррен должен заплатить украинскому боксеру немалый гонорар.

«Все копируют мой стиль, друг. Послушайте, сейчас преимущество на стороне Усика. Скажем так, дядя Фрэнк (Воррен – прим.) должен заплатить Усику от 10 до 50 миллионов, и тогда он согласится на бой».

Напомним, WBC официально назначил Усику защиту титула против Кабайела, но Александр может отказаться от пояса этой организации и не драться с Агитом.

Ранее стало известно, состоится ли реванш между Вайлдером и Чисорой.