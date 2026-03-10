Владимир Кириченко

Чемпион мира WBA в отпуске в легком дивизионе американец Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) и временный обладатель титула WBC в первом полусреднем весе Исаак Крус (28-3-2, 18 KO) договариваются о реванше. Об этом сообщает Майк Коппинджер из Ring Magazine.

Команды боксеров ведут переговоры о реванше этим летом в первом полусреднем весе.

Gervonta Davis and Isaac “Pitbull” Cruz are in advanced talks for a rematch this summer at 140 pounds, sources tell @ringmagazine. When they met in December 2021, Tank pulled out a close victory over Cruz at 135. Expect this to be Tank’s comeback. pic.twitter.com/Ltvdv3rYzU — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 9, 2026

Первый бой они провели в декабре 2021 года, тогда Джервонта победил в лимите легкого дивизиона.

Напомним, что Дэвис в ноябре должен был боксировать против Джейка Пола, однако его арестовали по обвинению в домашнем насилии, и бой отменили.

Крус в последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года, его поединок против Ламонты Роуча завершился вничью.

Ранее сообщалось, что суд в Балтиморе выдал ордер на арест Джервонты.