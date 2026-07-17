Владимир Кириченко

Известный американский боксер и видеоблогер Джейк Пол (12-2, 7 KO) для Boxing Scene прокомментировал свое восстановление после перелома челюсти, полученного в поединке против экс-чемпиона мира в хевивейте британца Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

«Она становится еще крепче. Вероятно, я больше не буду сражаться с олимпийскими чемпионами в супертяжелом весе. Это же разумно, правда? Я усвоил свой урок. Но если гонорар будет достаточно велик, я буду сражаться с кем угодно. Сломаю ее еще раз».

Напомним, что 20 декабря прошлого года Джошуа нокаутировал Джейка в шестом раунде, до этого трижды отправив его в нокдаун. Пол получил перелом челюсти, на которой провели две операции.

Ранее Пол анонсировал возвращение на ринг после травмы в бою с Джошуа.