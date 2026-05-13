Известный американский блогер и боксер Джейк Пол может навсегда завершить выступления на профессиональном ринге. Причиной стал тяжелый нокаут в поединке против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), который привел к серьезным повреждениям лица.

29-летний Пол признался на YouTube-канале The Ariel Helwani Show, что в настоящее время ждет вердикта врачей. По словам Джейка, речь идет не только о длительном восстановлении, но и о потенциальном запрете на дальнейшую боксерскую деятельность из-за состояния костей челюсти.

— Через пару дней мне сделают новые снимки челюсти. Посмотрим, что скажут врачи, знаешь, смогу ли я вообще снова драться. Это точно входит в круг возможных сценариев. Чувствую себя намного лучше, но мне нужно получить разрешение. Вот так.

— Значит, такой вариант есть. Твое бойцовское будущее под вопросом.

— Безусловно. Думаю, все зависит от того, как заживет кость. И еще у меня не хватает зуба. Я почти уверен, что придется ставить имплант. Не знаю, сколько времени это займет. Надо просто посмотреть, понять, какой вариант для меня самый разумный.

— Есть ли в тебе хоть какая-то часть, которая говорит: «Это больше того не стоит»?

— Да, такие мысли точно приходили.

— Есть ли кто-то в твоей жизни, будь то врач, член семьи или кто-то еще, кто пытается сказать: «Хватит, заканчивай»?

— Да, безусловно мой врач Арман. Передаю заодно привет Арману, но, да, он не хочет, чтобы я снова дрался.

