Денис Седашов

Американский боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) рассказал о своих планах на ближайшее будущее и жизни вне ринга. Слова приводит портал Bloody Elbow.

По словам 28-летнего спортсмена, он планирует сделать паузу в карьере, чтобы поддержать свою девушку — нидерландскую конькобежку Ютту Лердам — во время Олимпийских игр.

Я собираюсь взять небольшой отпуск и поддержать свою девушку Ютту [Лердам] на Олимпийских играх. Потом она переедет в Пуэрто-Рико, приедет сюда, в США. Возможно, мы сможем покататься на сноуборде. И, честно говоря, я готов завести детей. Меня так сильно тянет к ним, я так сильно хочу детей. Джейк Пол

Джейк Пол дебютировал в профессиональном боксе в январе 2020 года.

