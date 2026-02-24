Джон Фьюри получил судебный штраф: что натворил отец «Цыганского короля»?
Джон вынужден заплатить крупный штраф после инцидента на автомагистрали
около 1 часа назад
Джон Ф’юри, отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Ф’юри (34-2-1, 24 KO), оказался в центре судебного разбирательства. Причиной стал денежный штраф за отказ сотрудничать с полицией по делу о дорожно-транспортном правонарушении.
Инцидент произошел еще в июле прошлого года на участке автомагистрали M6 Smart. Камеры зафиксировали нарушение со стороны водителя раритетного Mercedes 190E 1992 года выпуска, который зарегистрирован на Джона Ф’юри.
Когда правоохранители обратились к владельцу с требованием назвать лицо, находившееся за рулем, Ф’юри-старший отказался предоставлять какую-либо информацию.
Из-за такой скрытности суд назначил Джону значительный денежный штраф:
Общий штраф в размере 1574 фунтов стерлингов (около 92 000 грн) должен быть уплачен в течение 28 дней.
