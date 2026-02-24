Денис Седашов

Джон Ф’юри, отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Ф’юри (34-2-1, 24 KO), оказался в центре судебного разбирательства. Причиной стал денежный штраф за отказ сотрудничать с полицией по делу о дорожно-транспортном правонарушении.

Инцидент произошел еще в июле прошлого года на участке автомагистрали M6 Smart. Камеры зафиксировали нарушение со стороны водителя раритетного Mercedes 190E 1992 года выпуска, который зарегистрирован на Джона Ф’юри.

Когда правоохранители обратились к владельцу с требованием назвать лицо, находившееся за рулем, Ф’юри-старший отказался предоставлять какую-либо информацию.

Из-за такой скрытности суд назначил Джону значительный денежный штраф:

Общий штраф в размере 1574 фунтов стерлингов (около 92 000 грн) должен быть уплачен в течение 28 дней.

Джон Ф’юри хочет третьего боя сына с Усиком: «Мы выиграли первый».