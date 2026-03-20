Денис Седашов

Отец Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) рассказал о серьезном конфликте со своим звездным сыном. Джон Фьюри заявил о полном разрыве отношений и выразил сомнение в целесообразности продолжения карьеры бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе. Слова приводит Boxingnews 24.

По мнению Фьюри-старшего, нынешнее окружение Тайсона дает ему ложные советы.

Мои отношения с сыном разрушены. Мне его деньги не нужны. Я никогда у него и 10 фунтов не брал и не собираюсь брать. Конечно, я желаю ему успеха, но пусть не забывает, кто помогал ему стать боксером. Мне жаль, что в его окружении появились люди, которые убеждают его, что он неуязвим. Тайсон в это верит и снова выходит на ринг. Джон Ф'юрі

Напомним, что уже 11 апреля запланирован бой Фьюри против Арсланбека Махмудова.

