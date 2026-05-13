Джошуа или Фьюри? Тони Беллью назвал главный аргумент в пользу победы Эй Джея
Бывший чемпион мира раскрыл сценарий главного британского дерби в тяжёлом весе
25 минут назад
Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился ожиданиями от мегафайта между двумя звездами британского хэвивейта — Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Эксперт уверен, что это противостояние будет иметь досрочный финал. Слова приводит Boxing News 24/7.
Единственное, в чем я могу быть полностью уверен, поклявшись сердцем, и сказать: «Я искренне верю, что это произойдет» — это то, что бой не завершится судейским решением.
Причина, по которой я не могу с абсолютной уверенностью сказать, что «победит именно Джошуа», заключается в том, что мне сначала нужно увидеть его в ринге и понять, на что он способен сейчас.
Аргумент в его пользу такой: если он выйдет в ринг и просто даст волю рукам хотя бы на шесть раундов — даже если он просто решит: «Я буду атаковать» — у него есть потенциал нокаутировать любого. Это и буду прогнозировать: Джошуа может его нокаутировать.
Журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что бой Фьюри и Джошуа состоится в четвертом квартале 2026 года.
