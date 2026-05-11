Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) заявил, что собирается провести третий бой с чемпионом WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО).

«Турки, я бегаю, наматываю километры, как Рокки Бальбоа. После того, как я разберусь с Джошуа, я хочу его сенсея. Я хочу реванш с Кроликом. Хочу его в Лондоне, в Лас-Вегасе или в Нью-Йорке, бейби! Обещаю тебе, Кролик, ты получишь своё.

Жадный Пузо идет на пиршество, и в меню – пирог из крольчатины. Вставай! Сначала я начну с этого безчелюстного бомжа, Энтони Джошуа, и отправлю его в глухой нокаут. А потом я вернусь за добавкой кроличьего пирога. О да, Жадный Пузо готов ещё немного полакомиться крольчатиной!

Есть только я. Больше никого нет. Я – курица, что несёт золотые яйца. Хотите больших гонораров? Это не к Агиту Кабайелу. Это не к Энтони Джошуа. Это не к Дюбуа. Это к Цыганскому Королю! Ну же! Лондон, Нью-Йорк, Лас-Вегас. Зажжём этот рок-н-ролл, бейби!».