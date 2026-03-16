Владимир Кириченко

Известный функционер Жоан Лапорта одержал победу на выборах президента Барселоны. Об этом сообщает Marca.

Его единственным соперником был бизнесмен Виктор Фонт, однако даже до завершения подсчета голосов стало понятно, что догнать Лапорту он уже не сможет.

После подсчета 74,5% бюллетеней Лапорта получил 24 643 голоса из 48 480.

Таким образом, Лапорта будет управлять Барселоной еще пять лет – до 2031 года.

Для 63-летнего функционера это станет третьим периодом на посту президента клуба: ранее он возглавлял Барселону с 2003 по 2010 год и с 2021 по 2026 год.

Формально же новый срок можно считать даже четвертым. В 2006 году суд, рассмотрев иск одного из сосиос (члена) клуба, постановил, что первый президентский срок Лапорты, который начался в 2003 году, завершился досрочно.

Были объявлены новые выборы, однако они фактически не состоялись – только Лапорта смог собрать необходимое количество подписей для регистрации кандидатом. В результате он начал второй срок, который длился до 2010 года.

