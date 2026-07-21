Джошуа назвал величайшего футболиста и боксера в истории
Звезда бокса не забыл о баскетболе
около 2 часов назадПодписаться в
Энтони Джошуа / Фото - ВВС
36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) в интервью порталу DAZN назвал величайших атлетов в различных видах спорта.
Выдающийся футболист?
«Роналду».
Гольфист?
«Тайгер Вудс».
Рэпер?
«Jay-Z».
Баскетболист?
«Майкл Джордан».
Пилот Ф-1?
«Льюис Хэмилтон».
Боксер?
«Майк Тайсон».
Ранее Джошуа объяснил решение тренироваться в лагере Александра Усика.