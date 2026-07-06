Джошуа — о бое против Пренги: «Хочу причинить ему боль»
Бой состоится 25 июля
40 минут назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) настраивается на бескомпромиссное противостояние с албанским нокаутером Кристианом Пренгой (20-1, 20 КО).
Британский боксер заявил о максимальной агрессии и намерении досрочно завершить этот поединок. Слова приводит The Ring.
Я хочу причинить Прензе боль, это точно. Надо его вывести из игры. Нужно иметь правильный настрой, умения и полную веру в себя.
То, что я говорю, что хочу причинить Прензе боль, никак не связано с ним самим — это только мое дело. Я верю в себя, знаю, что могу это сделать, и хочу доказать себе, что я — настоящая разрушительная машина. У меня в обеих руках динамит, и я хочу бить с дурными намерениями.
Я должен работать так, как будто я сейчас — мишень. Я не могу просто работать в обычном режиме и жить прошлыми достижениями и неудачами… все это позади, время начинать с нуля.
Напомним, большой вечер бокса с участием Энтони Джошуа и Кристиана Пренги состоится 25 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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