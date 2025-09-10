Павел Василенко

Украинский защитник Александр Зинченко, который в конце трансферного окна присоединился к Ноттингем Форест на правах аренды из Арсенала, не сможет выступать за английский клуб в Лиге Европы.

Хотя «лесники» имели возможность вовремя включить Зинченко и ещё одного новичка – Омарі Хатчинсона – в заявку, этого не произошло. Причина кроется в регламенте УЕФА.

Клубы обязаны иметь в составе на еврокубки как минимум четырёх собственных воспитанников – футболистов, которые провели в системе клуба не менее трёх лет в возрасте от 15 до 21 года. У Ноттингем Форест таких игроков оказался лишь один, из-за чего УЕФА автоматически сократил заявку клуба с 25 до 22 футболистов.

Именно из-за этой административной ошибки места для Зинченко в списке не нашлось. Таким образом, украинец будет вынужден сосредоточиться исключительно на матчах Английской Премьер-Лиги и внутренних турнирах.