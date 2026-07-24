Джошуа и Пренга провели дуэль взглядов перед боем на шоу в Эр-Рияде
Звездный британец не боксировал с декабря 2025 года
около 4 часов назадПодписаться в
Джошуа и Пренга / Фото - Yahoo
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) и албанец Кристиан Пренга (20-1, 20 КО) провели дуэль взглядов.
Бой пройдет 25 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
В последний раз Джошуа выходил на ринг в декабре 2025 года, когда нокаутировал Джейка Пола. Впоследствии Энтони попал в аварию, в которой погибли двое его тренеров.
Ранее Джошуа объяснил решение тренироваться в лагере Александра Усика.
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