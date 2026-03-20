Джошуа приехал в Украину. Александр Усик анонсировал экскурсию для британца
Также боксеры посетят вечер бокса от промоутерской компании Usyk 17 Promotions
39 минут назад
Украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) сообщил, что бывший соперник Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) посетит Киев. Обладатель титулов WBC, WBA и IBF планирует лично познакомить британца с украинской столицей.
Еду в Киев с Энтони Джошуа. Уже планирую небольшую экскурсию по городу. С нетерпением жду возможности показать некоторые из моих любимых мест!
Напомним, боксеры дважды встречались на ринге — в 2021 и 2022 годах Александр одержал победы решениями судей.
