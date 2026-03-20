Хижняк оказался легче соперника перед дебютом на профессиональном ринге
Украинец легче своего соперника на 1,1 кг
около 1 часа назад
Украинский боксер Александр Хижняк оказался легче своего соперника на официальной процедуре взвешивания перед профессиональным дебютом.
Олимпийский чемпион показал вес 78,5 кг, тогда как колумбиец Вильмер Барон (8-13-1, 6 КО) весил 79,6 кг.
Поединок состоится в субботу, 21 марта, в рамках вечера бокса «Rising Stars» от Usyk 17 Promotions. Мероприятие примет Equides Club в селе Лесники Киевской области.
Хижняк, Ловчинский, Жасан и компания – участники вечера бокса от промоутерской компании Усика.
