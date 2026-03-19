Итаума выступил против титульного статуса боя Усик — Верховен
Поединок состоится 23 мая
около 3 часов назад
Перспективный британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (13-0, 11 KO) выразил несогласие с решением WBC санкционировать поединок между Александром Усиком (24-0, 15 KO) и кикбоксером Рико Верхувеном как титульный. Слова приводит Boxingnews 24.
Усик может делать все, что захочет. Драться со всеми, с кем захочет. Он заслужил это право. Но в поединке с Верховеном не должно быть титула на кону. Это неправильно и просто странно, что Рико получает шанс драться за титул.
Бой между Александром Усиком и Рико Верхувеном запланирован на 23 мая в Египте.
«Молодой, свежий и мощный»: Фроч хочет увидеть Итауму против Усика.
