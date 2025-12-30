Денис Седашов

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) проходит лечение после смертельного ДТП в Нигерии, в результате которого погибли двое его тренеров. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Джошуа находится в одной из элитных больниц страны — в VIP-отделении Harley Street Practice.

Пациенты находятся под индивидуальным наблюдением 24 часа в сутки и имеют постоянный доступ к медицинскому персоналу и службе обслуживания.

Также им предлагают изысканные блюда, приготовленные с учетом личных предпочтений. Стоимость базового пакета проживания в королевском люксе с отдельной ванной комнатой стартует от 2,7 тысячи долларов.

Джошуа в стабильном состоянии после смертельного ДТП в Нигерии.