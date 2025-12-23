Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) Эдди Хирн отреагировал на обвинения в договорном характере боя его клиента против американского боксера и блогера Джейка Пола (12-2, 7 KO).

Хирн подчеркнул, что травма соперника свидетельствует о реальности поединка.

Даже сейчас люди говорят: «О да, это точно был договорной бой». Я отвечаю: «Ты понимаешь, что он сломал челюсть в двух местах?»

Люди думают, что это просто — тебе соединяют челюсть проволокой, закручивают несколько винтов, и ты идешь дальше. Но было много бойцов, которые ломали челюсть и больше никогда не выходили на ринг.

Все было на 100% реально. Не было никакой стратегии, никакого соглашения, никакого сценария.