Денис Седашов

Эдди Хирн, руководитель Matchroom Boxing и промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО), подтвердил отмену потенциального боя между его клиентом и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

По словам Хирна, Энтони Джошуа необходимо время, чтобы полностью восстановиться после полученных травм, а также оправиться от тяжелой личной утраты — гибели близких друзей и тренеров.

BREAKING NEWS 🚨



Eddie Hearn confirms that Tyson Fury vs Anthony Joshua is OFF!



"Anthony must be allowed time to recover from his injuries and grieve after losing his best friend and trainer." pic.twitter.com/2rCsdAhLp5 — Rueben Carter (@realruebenking) December 29, 2025

Промоутер подчеркнул, что на данный момент все переговоры о поединке с Тайсоном Фьюри поставлены на паузу, а приоритетом для команды Джошуа является здоровье боксера и его психологическое состояние.

