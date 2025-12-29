Мегафайт не состоится: Фьюри — Джошуа отменен
Эй Джей берет паузу после трагедии
около 1 часа назад
Эдди Хирн, руководитель Matchroom Boxing и промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО), подтвердил отмену потенциального боя между его клиентом и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).
По словам Хирна, Энтони Джошуа необходимо время, чтобы полностью восстановиться после полученных травм, а также оправиться от тяжелой личной утраты — гибели близких друзей и тренеров.
Промоутер подчеркнул, что на данный момент все переговоры о поединке с Тайсоном Фьюри поставлены на паузу, а приоритетом для команды Джошуа является здоровье боксера и его психологическое состояние.
