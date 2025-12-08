Джошуа высказался о Джейке Поле: «Ему врет ChatGPT»
Бой пройдет 19 декабря в Майами, США
около 1 часа назад
Британский бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) прокомментировал будущий поединок против американского видеоблогера и боксера Джейка Пола (12-1, 7 KO) и высказал предположение, почему его соперник согласился на бой.
По словам Джошуа, Пол, вероятно, слишком доверяет искусственному интеллекту:
Думаю, его ChatGPT лжет ему. Возможно, он спросил: «Смогу ли я победить Энтони Джошуа?» И получил ответ вроде: «У тебя отличный шанс, Джейк». Кто бы ему ни говорил, что он сможет меня победить — возможно, он действительно в это верит. Я готовлюсь к этому парню.
Поединок состоится 19 декабря в Майами, США.
