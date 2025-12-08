Джошуа: «Я в превосходной форме после сброса лишнего веса»
Поединок состоится 19 декабря
около 2 часов назад
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) подтвердил, что вес не станет для него проблемой перед поединком с Джейком Полом (12-1, 7 KO), который состоится 19 декабря в Майами. Британский боксер уже сбросил «лишнее» и готов к мегафайту.
В интервью TMZ Sports Джошуа рассказал о подготовке:
Честно говоря, я даже рад, что пришлось сбросить вес. Теперь мне гораздо комфортнее, и я чувствую себя выносливее. Возможно, раньше я не полностью выкладывался на тренировках, поэтому и оставался лишний вес. Мы просто повысили интенсивность кардио и количество раундов в спаррингах. Всё остальное пришло само собой.
Напомним, Майк Тайсон предупредил Джошуа о ударной силе Джейка Пола.
