Британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями по поводу решения экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) освободить свои пояса.

Глава компании Matchroom Boxing уверен, что такой шаг положительно повлияет на супертяжелый дивизион, ведь появление вакантных титулов открывает новые возможности для многих проспектов и топ-претендентов. Слова приводит boxing news 24.

Это отличная новость для претендентов и, честно говоря, для всего дивизиона, ведь, думаю, впереди нас ждёт много интересного.

Если посмотреть на WBA, там за титул могут встретиться Мурат Гассиев и Джаррелл Миллер. В IBF есть Фрэнк Санчес... Также Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа будут бороться за титул IBF. Есть ещё Мозес Итаума. Возможно, Филипп Хргович проведёт бой за вакантный пояс.

Может сложиться ситуация, когда будет сразу четыре чемпиона мира, и меня это вполне устраивает – главное, чтобы они сражались друг с другом.

К тому же это не самые большие звёзды, поэтому мы можем увидеть объединительные поединки и действительно великолепные противостояния. А ещё победитель боя Фьюри – Джошуа захочет побороться за пояс. Поэтому, на мой взгляд, всё это делает дивизион ещё интереснее.