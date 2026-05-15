Денис Седашов

Промоутер Эдди Хирн рассказал о необычном подходе бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) к подготовке. По словам главы Matchroom Boxing, Эй Джей сейчас находится в лучшей форме и демонстрирует удивительный уровень самодисциплины. Слова приводит Sky Sports.

Хирн отметил, что Джошуа фактически не выходит из тренировочного режима уже длительное время.

У него все отлично, он просто летает. Знаешь, где-то в сентябре или августе Эй Джей сказал мне: «Я поеду на две недели в лагерь Усика, а потом вернусь». И он, по сути, так и не вернулся домой вплоть до боя с Джейком Полом. А потом вернулся в лагерь месяц или пять недель назад. Он там счастлив, действительно счастлив. Они гоняют его, как собаку. Как собаку! Он еще никогда так не работал. Едді Хирн

