Состоялось дебютное столкновение взглядов Джошуа и Джейка Пола. Видео
Бой состоится на шоу в Майами
около 1 часа назад
Джошуа и Пол / Фото - Yahoo
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и известный боксер тяжелого веса и видеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) провели первую битву взглядов.
Бой между ними запланирован на пятницу, 19 декабря, в Майами. Трансляция на Netflix.
Ранее Джейк Пол планировал бой в ноябре против Джервонты Дэвиса, однако он сорвался из-за обвинений Дэвиса в насилии.
36-летний Джошуа вернется на ринг впервые с сентября 2024 года — тогда он досрочно проиграл Даниэлю Дюбуа.
Ранее стали известны космические гонорары Джошуа и Пола за очный мегафайт.
