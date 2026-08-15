Бывший чемпион мира американец Крис Алгиери считает Теофимо Лопеса (22-2, 13 КО) единственным боксером, который безоговорочно победил экс-владельца титулов в трех дивизионах украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

Цитирует Алгиери BoxingScene.

«Теофимо – единственный, кто, по моему мнению, действительно однозначно победил Ломаченко.

Бой с Салидо мог завершиться в пользу любого. То же самое касается поединка с Хэйни – там могла быть и ничья. Но единственный боксер, которого я видел и который, по моему мнению, заслуженно и безоговорочно победил Ломаченко, – это Теофимо Лопес.

По моим подсчетам, он выиграл всего в один раунд, но провел фантастический бой.

Все было очень близко, потому что Ломаченко мощно прибавил с шестого до одиннадцатого раунда. Но в двенадцатом Теофимо снова включился и очень хорошо его провел.

Для меня именно двенадцатый раунд окончательно решил результат боя».