Бывший чемпион мира в первом тяжелом дивизионе Джонни Нельсон для Boxing News Online поделился мыслями, кого считает величайшим британским боксером в истории.

«Это должен быть Леннокс Льюис, потому что то, чего он достиг в супертяжелом весе – некоторые из его боёв – ты смотришь и думаешь: «Вау».

Он не дрался с Майком Тайсоном в его лучшие годы, или с Эвандером Холифилдом в его прайме, но всех опасных соперников, которые вставали перед ним, он убирал.

И когда его нокаутировали, он сразу на ринге говорил: «Я хочу реванш». И он возвращался и исправлял это – исправлял несправедливость».