Экс-чемпион мира назвал обидчика Кличко величайшим британским боксером в истории
Он завершил карьеру более 20 лет назад
около 3 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в первом тяжелом дивизионе Джонни Нельсон для Boxing News Online поделился мыслями, кого считает величайшим британским боксером в истории.
«Это должен быть Леннокс Льюис, потому что то, чего он достиг в супертяжелом весе – некоторые из его боёв – ты смотришь и думаешь: «Вау».
Он не дрался с Майком Тайсоном в его лучшие годы, или с Эвандером Холифилдом в его прайме, но всех опасных соперников, которые вставали перед ним, он убирал.
И когда его нокаутировали, он сразу на ринге говорил: «Я хочу реванш». И он возвращался и исправлял это – исправлял несправедливость».
Леннокс последний бой провел в июне 2003 года, победив Виталия Кличко — тогда поединок остановили из-за рассечения у украинца.
Ранее стало известно, подписан ли контракт на бой между Фьюри и Джошуа.